«Слив данных!»: Туроператоры признали опасными электронные путевки

Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказал о недостатках электронных туристических путевок.

«На самом деле гарантий турист не получил, туристическая путевка – это проект который разрабатывался давно, но тут еще много провалов. Самый главный вопрос – вопрос конфиденциальность данных, покупатели указывают данные паспортов, адреса, сколько они заплатили, с кем они летят и так далее. Это угроза слива. Это очень опасная история. Второй момент – у нас за все ответственность несет туроператор, у нас теперь еще больше ответственности», - рассказал он.

Со своей стороны, управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина перечислила положительные моменты проекта.

«Электронная путевка дает прозрачность всему рынку и самому путешественнику. Турист получил открытую информацию – куда он летит, по какой стоимости и так далее. Получил он гарантию, что везде все оплачено и все подтверждено», - добавила она.

2023 год стал рекордным для внутреннего туризма в России: по данным Росстата, которые поразили, без преувеличения, всех, россияне в этом году совершили 137 млн поездок — и это при населении в 140 млн. Эксперты отрасли утверждают, что такая цифра может быть связана с учетом остановок в частном секторе, а не только в гостиницах. На конец 2023 года российским туристам доступна на прямых рейсах 41 страна. В СМИ говорят, что рынку остро не хватает прямых рейсов, без которых невозможен массовый туризм.



