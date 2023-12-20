«Слив данных!»: Туроператоры признали опасными электронные путевки
Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов заявил, что никак не решается вопрос с конфиденциальностью данных туристов.
Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказал о недостатках электронных туристических путевок.
«На самом деле гарантий турист не получил, туристическая путевка – это проект который разрабатывался давно, но тут еще много провалов. Самый главный вопрос – вопрос конфиденциальность данных, покупатели указывают данные паспортов, адреса, сколько они заплатили, с кем они летят и так далее. Это угроза слива. Это очень опасная история. Второй момент – у нас за все ответственность несет туроператор, у нас теперь еще больше ответственности», - рассказал он.
Со своей стороны, управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина перечислила положительные моменты проекта.
«Электронная путевка дает прозрачность всему рынку и самому путешественнику. Турист получил открытую информацию – куда он летит, по какой стоимости и так далее. Получил он гарантию, что везде все оплачено и все подтверждено», - добавила она.
2023 год стал рекордным для внутреннего туризма в России: по данным Росстата, которые поразили, без преувеличения, всех, россияне в этом году совершили 137 млн поездок — и это при населении в 140 млн. Эксперты отрасли утверждают, что такая цифра может быть связана с учетом остановок в частном секторе, а не только в гостиницах. На конец 2023 года российским туристам доступна на прямых рейсах 41 страна. В СМИ говорят, что рынку остро не хватает прямых рейсов, без которых невозможен массовый туризм.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский футбольный союз отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию
- Худрук Малого театра Юрий Соломин оставлен врачами в больнице
- Картаполов: Численность ВС РФ не будут увеличивать за счёт срочников
- СМИ: В Мытищах нашли тело топ-менеджера IT-подразделения «Россельхозбанка»
- Washington Post убрала с главной страницы раздел о ситуации на Украине
- Германия намерена конфисковать 720 миллионов евро замороженных активов России
- СМИ: На Западе усомнились, что Россия не нарушает обязательства перед ОПЕК+
- Орбакайте, Агутин и Валерия споют на французском в фильме «Я тебя люблю — Je t'aime»
- СМИ: Минфин не поддержал новый законопроект о похоронном деле
- Команду Virtus.pro сняли с турнира из-за национальности киберспортсменов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru