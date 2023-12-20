Туроператоры назвали страны, которые россияне чаще всего посещали в 2023 году
Россияне в этом году чаще всего выбирали Турцию, ОЭА и Египет, рассказала НСН управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.
В 2023 году россияне чаще всего выбирали Турцию, ОЭА и Египет для зарубежных поездок, заявила управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в пресс-центре НСН.
«В этом году мы наблюдали рост бронирований в среднем на 27%. Это хорошие показатели в любое время. Мы наблюдали переориентирование туристических потоков. Если в прошлом году Россия у нас была на первом месте, то сейчас спрос упал примерно на 12%. Четверка лидеров осталось стабильной: Турция, Россия, ОАЭ и Египет. Они иногда просто меняются местами. Очень в этом году вырос в спросе Таиланд, в спросе выросла Куба. Некоторые направления опустились в спросе – Доминиканская Республика, например. Глубина продаж в этом году составила в среднем 15 дней», - рассказала она.
На туристическую индустрию в России приходится 4% ВВП. Для сравнения: во Франции этот показатель — 8,5%, в Китае — превышает 11%, в Испании — почти 15%. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» ставит цели к 2030 году увеличить вклад отрасли в ВВП в два раза — с 3,7 трлн до 8,2 трлн руб., привлечь 600 млрд частных инвестиций, более чем вдвое увеличить количество поездок по стране — с 65 млн до 140 млн в год. И еще создать 4 млн рабочих мест.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Мытищах нашли тело топ-менеджера IT-подразделения «Россельхозбанка»
- Washington Post убрала с главной страницы раздел о ситуации на Украине
- Германия намерена конфисковать 720 миллионов евро замороженных активов России
- СМИ: На Западе усомнились, что Россия не нарушает обязательства перед ОПЕК+
- Орбакайте, Агутин и Валерия споют на французском в фильме «Я тебя люблю — Je t'aime»
- СМИ: Минфин не поддержал новый законопроект о похоронном деле
- Команду Virtus.pro сняли с турнира из-за национальности киберспортсменов
- Bridgestone продаст российские активы холдингу S8 Capital
- Новый теннисный центр на северо-западе Москвы примет состязания мирового уровня
- Аэропорт Волгограда снял временные ограничения работы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru