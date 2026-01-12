14.11.2025 в 11:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым на тему: «Циклон «Фрэнсис»: Когда закончатся аномальные снегопады и начнутся крещенские морозы?»

Прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку самых сильных за всю полуторавековую историю метеонаблюдений. Циклон «Фрэнсис» только за сутки вывалил на регион 40% месячной нормы осадков, сообщили в Гидрометцентре. И, похоже, что это еще не конец. На подходе вторая волна, которая принесет метель, а вслед за ней и традиционные крещенские морозы.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Чем вызваны аномальные снегопады?

Когда ждать повторения сильного снегопада?

Будут ли температурные рекорды побиты по заморозкам?

Действительно ли эта зима будет самой холодной за последнее время?

В каких регионах ожидаются погодные аномалии?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:30

