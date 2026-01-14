Шувалов рассказал, где в европейской части России выпало больше всего снега
Новый рекорд количества выпавших осадков 9 января был установлен в Москве, сказал в пресс-центре НСН Александр Шувалов.
Снегопад 9 января стал рекордным для конкретного дня и вошел в пятерку самых сильных снегопадов за все 146 лет наблюдений, рассказал в пресс-центре НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Снегом засыпало не только Москву, а почти весь центр России, особенно юго-восточную часть центра. Много осадков выпало в Черноземье, на средней Волге. В Нижнем Новгороде, Рязани, Туле выпало практически 150-170% месячной нормы осадков. Что касается европейской территории России в целом, то эпицентр — в Нижнем Новгороде, дальше — Кировская область. На юге Коми самые высокие значения высоты снежного покрова», — отметил Шувалов.
«По данным метеостанции ВДНХ, в Москве выпало всего лишь 85% месячной нормы осадкой за первую половину января. А на юго-востоке Подмосковья — в Коломне, Кашире — выпало 120-130% месячной нормы. Там самые высокие сугробы: высота снежного покрова достигает 54 сантиметров. Снегопад был очень существенным. Если смотреть все ряды наблюдений за 146 лет, то это пятый результат в списке самых сильных снегопадов. По данным метеостанции ВДНХ, 9 января выпало 21,4 миллиметра осадкой, что стало новым рекордом для этого дня. Самый сильный снегопад по-прежнему принадлежит 14 февраля 1966 года: тогда выпало 35,5 миллиметра осадков. Это значит, что снежный покров за сутки увеличился почти на полметра», — сказал собеседник НСН.
