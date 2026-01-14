Россиян предупредили об «ультраполярном вторжении» после Крещения

На юге европейской части России ожидается сильное понижение температуры из-за ультраполярного вторжения, сказал в пресс-центре НСН Александр Шувалов.

В средней полосе России морозы до -30 градусов могут продержаться с 23 по 25 января, рассказал в пресс-центре НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Шувалов: Сильные снегопады сменятся крещенскими морозами
«Преобладание области высокого давления над европейской территорией России, согласно некоторым моделям, предполагает, что после 20-21 января может начаться ультраполярное вторжение. С вероятностью 60-70% оно может привести к 30-градусным морозам в средней полосе и к сильному — до минус 20 градусов — понижению температуры на юге европейской части России, по крайне мере, в степной части Краснодарского края, Ставрополье, Волгоградской и Астраханской областях. В средней полосе сильные морозы могут продержаться с 23 по 25 января. Более точный прогноз, конечно, будет в начале следующей неделе», — сказал собеседник НСН.

Ранее Шувалов рассказал в пресс-центре НСН, что в столичном регионе на Крещение ожидается понижение температуры воздуха, а в Барнаул и вовсе придут 40-градусные морозы.

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
