Шувалов: Сильные снегопады сменятся крещенскими морозами
Крещенские морозы ожидаются как в средней полосе России, так и на юге Сибири, сказал в пресс-центре НСН Александр Шувалов.
В столичном регионе на Крещение ожидается понижение температуры воздуха, а в Барнаул и вовсе придут 40-градусные морозы, заявил в пресс-центре НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Скорее всего, до конца января таких обильных снегопадов не будет, хотя до конца зимы они не исключены... Новых южных циклонов, заходящих на европейскую территорию Росси, пока не просматривается. Следующий циклон, который формируется сейчас над Каспийским морем, движется в Казахстан и Среднюю Азию», — отметил синоптик.
По его словам, крещенские морозы ожидаются как в средней полосе России, так и на юге Сибири.
«В средней полосе России начнет расти давление, влияние сибирского антициклона распространяется вплоть до Балтийского моря. Вообще, ситуация на синоптической карте очень интересная, мы такое наблюдаем не каждый год. Дело в том, что область высокого давления охватывает практически всю территорию нашей страны за исключением Крайнего Севера. Это антициклональное поле даст крещенские морозы в средней полосе: в Москве это понижение температуры 17, 18 января с небольшим нахлёстом на 19 января. Очень низкие температуры в выходные и на Крещение будут на юге Сибири — в Новосибирске, Томске, Красноярске. В Барнауле не исключены и 40-градусные морозы, что заметно ниже климатической нормы», — сказал собеседник НСН.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Санкт-Петербурге был обновлен зимний максимум снежного покрова.
