21.01.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: Сын против жены: За что Алибасова лишили свободы?

Заслуженный артист России Бари Алибасов вновь стал центром внимания широкой общественности. По информации близкого окружения Алибасова, артист заперт в квартире, а неизвестный мужчина, выполняющий функции надзирателя, отобрал у Барри телефон и никого не впускает и не выпускает из квартиры. Создатель "На-На" сообщил это бывшей жене, Лидии Федосеевой-Шукшиной с которой на днях помирился. В результате чего, Федосеева-Шукшина дала поручение своему адвокату Юлии Вербицкой-Линник обжаловать не вступившее в законную силу решение суда от 24 декабря 2020 года о расторжении брака между нею и Алибасовым.

Впервые, в пресс-центре НСН, советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, расскажет кто и зачем препятствует их общению с Бари Алибасовым и, кто стоит за его похищением.

Участники пресс-конференции:

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина;

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник;

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

