29.01.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с главой комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной на тему: «Стaтyc мнoгoдeтнoй ceмьи в Poccии и меры их поддержки»

23 января Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет, что многодетной является семья с тремя и более детьми. Также в документе определены меры поддержки для таких семей. Например, президент поручил губернаторам в партнерстве с ретейлерами и другими представителями бизнеса разработать специальные программы для многодетных семей, в том числе через выпуск специальных карт, для предоставления им скидок на необходимые товары. Депутаты даже предлагали сделать отдельный День многодетных 23 января, однако, эту инициативу поддержали не все.

Что изменит указ президента в статусе многодетной семьи?

Какие в ближайшее время планируются новые меры поддержки многодетных семей?

Какие льготы положены многодетным семьям в РФ?

Какие планы у комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на 2024 год?

Что означает «Год семьи» для России?

На сколько сегодня «модно» представлять многодетную семью?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

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