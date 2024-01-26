29.01.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с главой комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной на тему: «Стaтyc мнoгoдeтнoй ceмьи в Poccии и меры их поддержки»
23 января Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет, что многодетной является семья с тремя и более детьми. Также в документе определены меры поддержки для таких семей. Например, президент поручил губернаторам в партнерстве с ретейлерами и другими представителями бизнеса разработать специальные программы для многодетных семей, в том числе через выпуск специальных карт, для предоставления им скидок на необходимые товары. Депутаты даже предлагали сделать отдельный День многодетных 23 января, однако, эту инициативу поддержали не все.
- Что изменит указ президента в статусе многодетной семьи?
- Какие в ближайшее время планируются новые меры поддержки многодетных семей?
- Какие льготы положены многодетным семьям в РФ?
- Какие планы у комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на 2024 год?
- Что означает «Год семьи» для России?
- На сколько сегодня «модно» представлять многодетную семью?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8