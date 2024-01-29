Депутат Останина предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ
Нина Останина заявила НСН, что регионы недополучат 20 миллиардов рублей, эту сумму предложено компенсировать из федерального бюджета.
В Госдуму внесен законопроект об освобождении многодетных родителей от уплаты НДФЛ, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Депутаты нашей фракции внесли законопроект об освобождении многодетных родителей от уплаты НДФЛ. Если не прямые материальные выплаты, то нужны косвенные. Как правило, в многодетных семьях работает отец, а мама занята детьми. Если даже все субъекты освободить от уплаты НДФЛ, сумма получается 20 миллиардов рублей. Есть регионы, например, Москва, которая сама справится с этой выпадающей выплатой. Это будут потери для бюджетов регионов, мы предложили выплачивать эти выпадающие доходы за счет федерального бюджета», - рассказала она.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что «бессрочный» статус многодетных семей не делает социальные меры пожизненными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru