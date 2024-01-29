Депутат Останина предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ

В Госдуму внесен законопроект об освобождении многодетных родителей от уплаты НДФЛ, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Депутаты нашей фракции внесли законопроект об освобождении многодетных родителей от уплаты НДФЛ. Если не прямые материальные выплаты, то нужны косвенные. Как правило, в многодетных семьях работает отец, а мама занята детьми. Если даже все субъекты освободить от уплаты НДФЛ, сумма получается 20 миллиардов рублей. Есть регионы, например, Москва, которая сама справится с этой выпадающей выплатой. Это будут потери для бюджетов регионов, мы предложили выплачивать эти выпадающие доходы за счет федерального бюджета», - рассказала она.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что «бессрочный» статус многодетных семей не делает социальные меры пожизненными.

