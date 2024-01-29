«Нехватка денег»: Останина назвала три основные причины разводов в России

В России фиксируется тренд на оформление фиктивных разводов для получения социальных выплат, так как под выплату единого пособия не попадают 62% семей с детьми, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Одна из причин разводов – необдуманное решение, человек может понять, что ошибся, поторопился, такое бывает и это нормально. Вторая это – бытовые неурядицы, один из супругов просто не выдерживает стрессовать, начинает обвинять другого супруга, говорить, что он обещал делать что-то и так далее… Семейная лодка разбилась о быт, как у Маяковского. А третья причина спровоцирована самой властью. Так, с 1 января единой пособие выплачивается только семьям, в которых доход на одного члена семьи ниже одного прожиточного минимуму. 62% семей с детьми оказались вне зоны этого пособия, стали резко оформлять разводы фиктивные», - рассказала она.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что «бессрочный» статус многодетных семей не делает социальные меры пожизненными.

