«Защита и отцовство»: Останина о переименовании комитета Госдумы по вопросам семьи
Нина Останина заявила НСН, что депутаты включили в название профильного комитета еще и «защиту отцовства».
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН рассказала, почему комитет был переименован. Ранее название профильного комитета звучало так: по вопросам семьи, женщин и детей.
«Переименование комитета произошло раньше, чем президент объявил наступивший год Годом семьи. Мы говорим о сохранении наших семейных традиций, семья – это не только ребенок, не только мама, но и папа. Мы включили в название еще и «защиту отцовства». Мы назвали более полно наш комитет. Для нас семья – это и бабушка, и дедушка, и приемная семья, и одинокие родители. Это такое всеобъемлющее понятие. Мы не Европа, у нас единого определения, у нас много поколений, много традиций. А защита – это тоже такое широкое понятие, защищать семью надо во всех смыслах. Геополитические вызовы не только в зоне СВО, началась борьба против традиционных ценностей. Мы учитываем интересы ребенка, когда спор между родителями и так далее. Защищать семью мы должны и внутри нашей страны», - рассказала она.
23 января Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет, что многодетной является семья с тремя и более детьми. Также в документе определены меры поддержки для таких семей. Например, президент поручил губернаторам в партнерстве с ретейлерами и другими представителями бизнеса разработать специальные программы для многодетных семей, в том числе через выпуск специальных карт, для предоставления им скидок на необходимые товары. Депутаты даже предлагали сделать отдельный День многодетных 23 января, однако, эту инициативу поддержали не все.
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