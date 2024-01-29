Депутат Останина объяснила нюансы «бессрочного» статуса многодетных семей

Нина Останина заявила НСН, что социальные меры действуют, пока старшему ребенку не исполнилось 18 лет. 

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что «бессрочный» статус многодетных семей не делает социальные меры пожизненными.

«Вопрос в том, что «бессрочный» статус указан в первом пункте указа, а вторым пунктом говорится, что эти меры действуют до тех пор, пока старшему ребенку не исполнилось 18 лет (или до 23 лет, если он учится очно). удостоверение о статусе многодетной семьи остается пожизненно, но меры социальной поддержки перестают действовать. Например, бесплатные посещения культурных мероприятий и так далее. Мы мечтали о другом, чтобы не только статус был пожизненным, но и меры тоже. Меры поддержки не только федеральные, но и региональные. Там речь идет и о помощи с жильем, например. Это рамочный документ, дальше нужны разъяснения», - объяснила она.

23 января Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет, что многодетной является семья с тремя и более детьми. Также в документе определены меры поддержки для таких семей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:СемьяДепутатыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры