Депутат Останина объяснила нюансы «бессрочного» статуса многодетных семей
Нина Останина заявила НСН, что социальные меры действуют, пока старшему ребенку не исполнилось 18 лет.
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что «бессрочный» статус многодетных семей не делает социальные меры пожизненными.
«Вопрос в том, что «бессрочный» статус указан в первом пункте указа, а вторым пунктом говорится, что эти меры действуют до тех пор, пока старшему ребенку не исполнилось 18 лет (или до 23 лет, если он учится очно). удостоверение о статусе многодетной семьи остается пожизненно, но меры социальной поддержки перестают действовать. Например, бесплатные посещения культурных мероприятий и так далее. Мы мечтали о другом, чтобы не только статус был пожизненным, но и меры тоже. Меры поддержки не только федеральные, но и региональные. Там речь идет и о помощи с жильем, например. Это рамочный документ, дальше нужны разъяснения», - объяснила она.
23 января Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет, что многодетной является семья с тремя и более детьми. Также в документе определены меры поддержки для таких семей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах
- Испанская полиция раскрыла преступную сеть, торговавшую телами
- Джонсон заявил, что опасался согласия Украины на мир с Россией в начале конфликта
- Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
- Россия заняла 15 место в рейтинге стран по доступности бензина
- Врач назвала причиной ожирения у детей слишком большие порции
- Боррель: Санкции ЕС не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность
- Встреча глав МИД Венгрии и Украины состоялась в Ужгороде
- Новостройки в России подорожали на 18% в 2023 году
- Минобороны: ВС РФ освободили Табаевку в Харьковской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru