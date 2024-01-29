Депутат Останина объяснила нюансы «бессрочного» статуса многодетных семей

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что «бессрочный» статус многодетных семей не делает социальные меры пожизненными.

«Вопрос в том, что «бессрочный» статус указан в первом пункте указа, а вторым пунктом говорится, что эти меры действуют до тех пор, пока старшему ребенку не исполнилось 18 лет (или до 23 лет, если он учится очно). удостоверение о статусе многодетной семьи остается пожизненно, но меры социальной поддержки перестают действовать. Например, бесплатные посещения культурных мероприятий и так далее. Мы мечтали о другом, чтобы не только статус был пожизненным, но и меры тоже. Меры поддержки не только федеральные, но и региональные. Там речь идет и о помощи с жильем, например. Это рамочный документ, дальше нужны разъяснения», - объяснила она.

23 января Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет, что многодетной является семья с тремя и более детьми. Также в документе определены меры поддержки для таких семей.

