21.04.2022 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Шашлыки под запретом. Как отдохнуть на даче и не схлопотать штраф»

В 2022 году в России в силу вступил ряд новых законов, некоторые из них затронут садоводов, за нарушение которых граждан, имеющих дачный участок, ждут штрафы. В этом дачном сезоне россиянам следует придерживаться определенных правил при разведении огня на своих земельных участках. Например, место для приготовления пищи на огне должно находиться не ближе пяти метров от дома и двух метров от забора или беседки. Нарушение этого правила может привести не только к возгоранию построек, но и к штрафу в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб. Также законодательством предусмотрены штрафы за мойку машин на даче, излишнюю захламленность территории и др. В Новосибирской области вообще запретили разжигать костры и жарить шашлыки на дачах с 15 апреля по 10 мая 2022 года. А между тем, в Подмосковье уже ликвидировали первые два лесных пожара на площади 1,2 гектара.

В ходе пресс-конференции эксперты подробно расскажут о том, как отдохнуть на даче в этом году и не схлопотать штраф.

Участники пресс-конференции:

Никита Чаплин , депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Подмосковья;



, депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Подмосковья; Ринат Еникеев Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, генерал-майор внутренней службы МЧС России.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







