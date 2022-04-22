«Шашлыки не запрещаем!» В МЧС рассказал дачникам о штрафах за пожары на участке
Садоводам и дачникам следует разводить огонь на участках с учетом противопожарных расстояний и в безветренную погоду, сказал в эфире НСН Ринат Еникеев.
Дачникам не запрещают жарить на участках шашлыки, однако за неумышленный пожар им может грозить штраф до 5 тысяч рублей, сказал на пресс-конференции в НСН директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев.
«Если это неумышленное деяние, административное наказание для граждан за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее пожар, может составлять до 5 тысяч рублей штрафа. Если это уголовное наказание, то до года лишения свободы, исправительные работы, а сумма штрафа до 120 тысяч рублей. По лесному пожару значительно больше – до 400 тысяч рублей и до 4 лет лишения свободы», - сказал Еникеев.
При этом он объяснил, какие условия надо соблюдать любителям шашлыков.
«Никто шашлыки под запреты не ставит. Садоводам, собственникам и нашим гражданам просто надо соблюдать элементарные требования – разводить огонь с учетом противопожарных расстояний в безветренную погоду», - отметил генерал-майор.
Ранее сообщалось, что в этом дачном сезоне россиянам следует придерживаться определенных правил при разведении огня на своих участках. Например, место для приготовления пищи на огне должно находиться не ближе пяти метров от дома и двух метров от забора или беседки. Нарушение этого правила будет караться штрафом от 2 до 3 тыс. рублей.
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