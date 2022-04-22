«Дети и неадекваты»: В Союзе садоводов рассказали о главных виновниках пожаров
Сжигание сырой листвы оборачивается дымовой завесой для соседей, а некоторые умудряются жечь из мусора восьмиметровые костры, сказал в эфире НСН Юрий Шалыганов
Заместитель председателя общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Юрий Шалыганов рассказал на пресс-конференции в НСН, какие нарушения чаще всего приводят к пожарам в садоводческих товариществах.
«Часто дети поджигают поля, им же интересно как горит. При наличии ветра и сухой погоды это становится опасным для населенных пунктов. Надо смотреть за детьми. Раньше говорили, что "спички детям не игрушка", надо, чтобы родители отвечали за последствия. Когда сжигают сырую листву, бывает, дымом заволакивает всех соседей. Вроде, не пожароопасно, но дышать невозможно. Люди часто об этом не думают», - сказал Шалыганов.
По его словам, бываю и совсем «неадекватные» случаи.
«В прошлом году у меня сосед с ума сошел, взял и запалил огонь метров восемь в высоту, столб пламени был выше моего дома. Он жег мусор в бочке, но такого масштаба пожар был, что пришлось звонить в МЧС, чтобы приехали и погасили. Такие, неадекватные вещи надо пресекать, потому что это опасно и для того, кто это делает, и для соседей», - подчеркнул зампред Союза садоводов.
Ранее директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев рассказывал НСН, какие правила надо соблюдать дачникам при разжигании огня для шашлыков.
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