«Для бани, дома и сарая»: В МЧС рекомендовали дачникам иметь несколько огнетушителей
Обязательно надо устанавливать в домах автономные дымовые пожарные извещатели, которые стоят, «как чашечка кофе», сказал в эфире НСН Ринат Еникеев.
Дачникам и садоводам следует обезопасить свои дома от пожаров извещателями и несколькими видами огнетушителей, сказал на пресс-конференции в НСН директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев.
«Причина 30% пожаров лежит в электротехнической плоскости. Можно порекомендовать садоводам современные устройства защиты, например, появились устройства защиты от искрения дугового пробоя. Никак нельзя обойти стороной автономные дымовые пожарные извещатели. Он стоит, как чашечка кофе, но разбудит вас, ведь основная гибель людей на пожарах приходится на ночное время, когда люди спят. Эти устройства необходимо дома иметь и, естественно, огнетушитель – углекислотный, порошковый, водоэмульсионный, их достаточно разнообразных. Надо брать и для бани, и для сарая, и для дома», - сказал Еникеев.
Ранее он сообщил НСН, что жарить шашлыки дачникам никто не запрещает, но они должны при этом соблюдать противопожарные расстояния.
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