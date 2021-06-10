11.06.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Шансы России в ЕВРО-2020. Какое наше место?

С 11 июня стартует Чемпионат Европы по футболу перенесённый с 2020 года из-за коронавируса. Первый матч пройдёт между Турцией и Италией, а для российской сборной, турнир откроется уже на следующий день – 12 июня, в игре с Бельгией. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы команды на Евро-2020 короткой фразой «мы должны знать своё место». При этом министр спорта Олег Матыцин заявил, что перед российскими футболистами, в качестве первой промежуточной, поставлена задача выйти из группы в стадию плей-офф. Главным фаворитом в группе с Россией экспертами оценивается сборная Бельгии, но и Данию с Финляндией не стоит недооценивать.

В ходе пресс-конференции, её оценят шансы сборной России в Евро-2020 и назовут основных фаворитов турнира.

Участники пресс-конференции:

Футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов;

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили;

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

