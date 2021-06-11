«Ужас второго матча». России надо побеждать Финляндию для выхода в плей-офф Евро-2020

«Судя по статистике всех чемпионатов Мира и Европы, поражение в первом матче – это неприятно, но не критично и не криминально. Самое ужасное – это второй матч. Практически все команды, которые проигрывают второй матч, они вылетают и не выходят в следующий круг. Очень большая статистика. Например, в 1966 году Бразилия была одним из фаворитов Чемпионата Мира, проходившего в Англии. В первом матче они легко расправились с болгарами, а второй проиграли вчистую венграм. И все, они не вышли из группы. Второй матч - очень часто решающий и, может быть, даже хорошо, что первый матч мы играем с самым сильным соперником в группе (со сборной Бельгии – прим. НСН), а второй – более слабая команда (сборная Финляндии - прим. НСН). Если мы сыграем вничью с Бельгией, то у команды повысится уверенность и второй матч мы сыграем еще лучше», - прогнозирует Любимов.

Ранее экс-капитан национальной команды Роман Широков.в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Бельгию главным фаворитом группы с участием сборной России, но призвал не сбрасывать со счетов и Финляндию, которая «не такая слабая, как может показаться».

Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020), перенесенный из-за пандемии с 2020 на 2021 год, пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах разных стран.

В Санкт-Петербурге пройдут шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Игры также примут Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Севилья.

