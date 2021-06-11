«20 лет спустя». Сборной Франции предрекли новую «двойную победу» на ЧМ и ЧЕ

Главными фаворитами Чемпионата Европы по футболу, стартующего 11 июня, являются французы и бельгийцы, играющие в одной группе со сборной России, заявил на пресс-конференции в НСН президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

«Мне бы хотелось сказать, что главный фаворит - сборная России. Однако, на этом Чемпионате Европы нам надо только надеяться, что мы сыграем великолепно, а другие команды могут оступиться. В первую очередь, фавориты Евро-2020 это Бельгия и Франция. В 1998 году Франция стала чемпионом Мира, а в 2000 – чемпионом Европы. Ситуация может повториться, потому что Франция, 20 лет спустя, стала чемпионом Мира, победив на ЧМ в России. Чемпионат Европы должен был быть через два года, но он, к сожалению, из-за пандемии проходит через три года. Франция и Бельгия могут, как выиграть Евро, так и выйти в финал. Но будем надеяться, что наша команда расстроит планы и французов, и бельгийцев», - сказал Любимов.

При этом он отметил, что не всегда главный фаворит Чемпионата Европы становился победителем турнира.

«В 1960 году на первом Чемпионате Европы сборная СССР однозначно была фаворитом вместе с Францией и Югославией, мы выиграли. На втором Чемпионате Европы мы тоже были одним из главных претендентов на победу, но проиграли в финале испанцам на их поле со счетом 1:2 при более-менее равной игре. В 1988 году мы были одним из фаворитов и, если бы не суперфантастический гол голландца Марко ван Бастена, вполне вероятно мы бы выиграли», - считает президент Клуба истории и статистики спорта.

Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах разных стран. В Санкт-Петербурге пройдут шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Игры также примут Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Севилья.

