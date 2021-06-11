«Орлиный глаз». Арбитр Хусаинов призывает судей на Евро-2020 верить своим глазам, а не VAR
Сергей Хусаинов сказал на пресс-конференции НСН, что арбитрам на Евро-2020 достаточно использовать систему «орлиный глаз» и свои глаза.
Футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в ходе пресс-конференции в НСН призвал судей, которые будут работать на матчах Чемпионата Европы по футболу, минимально использовать систему VAR.
«Философия футбола изменилась. Эти новшества изменили отношение к игре и футболистов, и болельщиков. Я забил гол, но еще рано радоваться, мы сейчас еще VAR посмотрим. Поэтому мое пожелание к судьям на Чемпионате Европы - максимально ограничить обращение к системе VAR, смотреть на нарушения своими собственными глазами и глазами ассистентов, которые на поле. Достаточно одной системы «орлиный глаз», которая при спорном моменте, ударе «в бревно верхнее» или в штангу показывает, пересек мяч линию ворот или нет. А все остальное должно быть по-футбольному», - считает Хусаинов.
12 и 16 июня Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией и Финляндией, а 21 июня в Копенгагене с Данией.
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