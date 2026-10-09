В Союзе отцов объяснили отказ зумеров от отношений плохим примером
Александр Заремба напомнил НСН, что у молодого поколения почти нет примеров счастливых и крепких союзов, чтобы вдохновляться на отношения и брак.
Исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба в пресс-центре НСН объяснил позднее вступление молодежи в сексуальные отношения и в брак неблагоприятным примером.
«Сегодня мы имеем очень большое количество разводов. Это не та положительная тенденция, которую молодежь сканирует в своем окружении. Они не готовы сталкиваться с теми вызовами, которые влекут за собой такие неустойчивые отношения. Они видят отрицательный пример своих родителей. Мы видим, что до 35% семей школьников не полные. То есть откуда вдохновляться картинкой счастливой семьи и отношений? И речь идет не только о семейных отношениях, но и о сексуальных. Вокруг сложная социальная атмосфера, и это все накладывает отпечаток на молодежь», — рассказал он.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила в пресс-центре НСН, что позднее вступление в интимную связь связано в том числе с доступностью сексуального контента как интернете, и, как следствие, с завышенными ожиданиями мужского пола от этого процесса, к чему женщины оказываются не готовы.
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