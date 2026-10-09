Воздержание от половой близости до брака – это нормальная модель правильной семьи. Об этом в пресс-центре НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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«То, что сейчас наши дети стали позже начинать половую жизнь, это очень здорово, потому что ранняя половая жизнь еще никого до добра не доводила. Ни в моральном, ни в физическом аспекте. Мы знаем, что когда в Британии ввели секс-просвет, то увеличилось количество девочек, которые забеременели, и увеличилось количество половых заболеваний, которые у подростков стали распространяться со скоростью света. Поэтому родители могут быть спокойны, когда знают, что внимание ребенка сосредоточено на учебе, спорте, на развитии. И вообще целомудрие до брака — это нормальная, здоровая модель правильной семьи», — рассказала она.

По заявлению экспертов, поколение Z всё чаще откладывает первый интимный опыт или вовсе отказывается от сексуальных отношений. Согласно исследованию НАФИ и «Гедеон Рихтер», 22% россиян в возрасте 18–23 лет не занимаются сексом — это примерно каждый пятый молодой человек. При этом специалисты отмечают, что среди причин могут быть тревожность, неуверенность в себе, высокая нагрузка, цифровизация общения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

