Эксперты фиксируют новую тенденцию: представители поколения Z всё чаще не торопятся с первым интимным опытом либо вовсе исключают секс из своей жизни. Данные совместного исследования НАФИ и компании «Гедеон Рихтер» показывают, что без сексуальной активности обходится каждый пятый россиянин в возрасте 18-23 лет — доля таких молодых людей достигает 22%.

Среди факторов, влияющих на эту ситуацию, специалисты называют высокий уровень тревожности, проблемы с самооценкой, значительную учебную или рабочую нагрузку, а также активное проникновение цифровых форматов в повседневное общение. При этом дело не всегда в сознательном отказе: многим молодым людям непросто выстраивать личные отношения. Переписка и соцсети во многом вытесняют живое взаимодействие, а страх получить отказ нередко становится серьёзным препятствием на пути к близости. Как следствие, начало романтических отношений сдвигается на более поздний срок, сами союзы оказываются короче, а иногда построение пары и вовсе перестаёт входить в жизненные приоритеты молодёжи.

Ранее Милютина раскрыла в пресс-центре НСН, что позднее вступление в интимную связь связано в том числе с доступностью сексуального контента как интернете, и, как следствие, с завышенными ожиданиями мужского пола от этого процесса, к чему женщины оказываются не готовы.