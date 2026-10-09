Гинеколог обвинила эпидемию ожирения в проблемах с либидо у мужчин
Мария Милютина заявила в пресс-центре НСН, что лишний вес больше вредит сексуальному здоровью мужчин, чем женщин.
Чем больше мужчина весит, тем ниже его уровень тестостерона, а следовательно и сексуальная активность, заявила в пресс-центре НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
«У нас есть эпидемия ожирения. Чем выше вес мужчины, тем ниже его тестостерон. Соответственно, это тоже приводит к снижению полового влечения. У женщин это чуть менее выражено, но у мужчин эта тенденция очень сильна и играет большое значение», — рассказала она.
Эксперты фиксируют новую тенденцию: представители поколения Z всё чаще не торопятся с первым интимным опытом либо вовсе исключают секс из своей жизни. Данные совместного исследования НАФИ и компании «Гедеон Рихтер» показывают, что без сексуальной активности обходится каждый пятый россиянин в возрасте 18-23 лет — доля таких молодых людей достигает 22%.
Среди факторов, влияющих на эту ситуацию, специалисты называют высокий уровень тревожности, проблемы с самооценкой, значительную учебную или рабочую нагрузку, а также активное проникновение цифровых форматов в повседневное общение. При этом дело не всегда в сознательном отказе: многим молодым людям непросто выстраивать личные отношения. Переписка и соцсети во многом вытесняют живое взаимодействие, а страх получить отказ нередко становится серьёзным препятствием на пути к близости. Как следствие, начало романтических отношений сдвигается на более поздний срок, сами союзы оказываются короче, а иногда построение пары и вовсе перестаёт входить в жизненные приоритеты молодёжи.
Ранее Милютина раскрыла в пресс-центре НСН, что позднее вступление в интимную связь связано в том числе с доступностью сексуального контента как интернете, и, как следствие, с завышенными ожиданиями мужского пола от этого процесса, к чему женщины оказываются не готовы.
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