Гинеколог Милютина заявила, что антидепрессанты серьезно снижают либидо
9 октября 202613:42
Валерия Мышина
Мария Милютина заявила НСН, что сегодня до 30% жителей мегаполисов принимает антидепрессанты, что вызывает половую дисфункцию у мужчин.
Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала в пресс-центре НСН, что антидепрессанты влияют на половое влечение.
«Антидепрессанты, которые сегодня принимают до 30% жителей мегаполисов, безусловно, снижают половое влечение и очень часто вызывают дисфункцию у мужчин. Соответственно, это тоже влияет на половые взаимоотношения. К тому же не стоит забывать про уровень стресса. Это самый главный фактор. И если раньше люди более стоически его переносили, то сегодня у нас фокус на себе и своих чувствах, так что люди более восприимчивы к нему», — рассказала она.
Ранее Милютина заявила НСН, что позднее вступление в интимную связь связано в том числе с доступностью сексуального контента как интернете, и, как следствие, с завышенными ожиданиями мужского пола от этого процесса, к чему женщины оказываются не готовы.
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