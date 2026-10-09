В Союзе отцов призвали запретить секс-шопы в России
9 октября 202615:29
Валерия Мышина
Александр Заремба заявил в пресс-центре НСН, что интимные игрушки развращают молодежь.
Исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба в пресс-центре НСН призвал запретить интим-магазины и атрибуты для разнообразия сексуальной жизни, которые «развращают молодежь».
«Не надо дразнить сознание детей всякими сексуальными картинками и игрушками! Здесь законтворцы должны выступить и запретить эти вещи, которые являются извращениями, пришедшими к нам с Запада. Мы должны запретить все секс-шопы, сайты и другие возможности приобретать эти вещи. Тогда мы снизим доступность этой извращенности», — рассказал он.
Ранее Заремба объяснил в пресс-центре НСН позднее вступление молодежи в сексуальные отношения и в брак неблагоприятным примером.
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