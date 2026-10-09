«Хотят, как в кино»: Гинеколог раскрыла причину отказа молодежи от интима

Мария Милютина заявила НСН, что, помимо обилия откровенного контента в интернете, на молодежь влияет и снижение уровня половых гормонов.

Позднее вступление в интимную связь связано в том числе с доступностью сексуального контента как интернете, и, как следствие, с завышенными ожиданиями мужского пола от этого процесса, к чему женщины оказываются не готовы. Об этом в пресс-центре НСН рассказал гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

«Мы действительно сталкиваемся с тем, что к нам приходят пациентки-девственницы в возрасте старше 30 лет, которые так и не встретили своего партнера и уже планируют беременность без него. Таким образом мы все чаще используем донорскую сперму. Безусловно это связано с особенностями общения, с распространением интернет-общения, с развитием социальных сетей. Играет роль и распространение порнографии и ее доступность в социальных сетях. Формируются немножко другие ожидания от сексуальных ощущений, причем у всех. Многие мужчины ожидают, что половой акт должен быть, как в кино, а девушки к этому не готовы», — рассказала она.
Гинеколог заявила, что процент мужского бесплодия растет быстрее женского

При этом она подчеркнула, что есть еще и физиологические факторы.

«Однако кроме социальных факторов у нас есть биологические факторы. Очень во многом отказ от секса связан с тем, что снижается уровень половых гормонов у молодых людей», — уточнила Милютина.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в пресс-центре НСН заявила, что воздержание от половой близости до брака – это нормальная модель правильной семьи.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СемьяЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры