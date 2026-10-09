При этом она подчеркнула, что есть еще и физиологические факторы.

«Однако кроме социальных факторов у нас есть биологические факторы. Очень во многом отказ от секса связан с тем, что снижается уровень половых гормонов у молодых людей», — уточнила Милютина.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в пресс-центре НСН заявила, что воздержание от половой близости до брака – это нормальная модель правильной семьи.

