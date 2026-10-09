«Доступно везде!»: Волынец призвала родителей защитить детей от порнографии
Ирина Волынец напомнила НСН, что ограничение доступа детей к запретному контенту — ответственность родителей, а Александр Заремба заявил, что запреты еще никого не останавливали.
Порнографический контент в соцсетях недопустим. Если вы с ним столкнулись, рекомендуется сообщить в компетентные органы — в России распространение таких материалов запрещено законом независимо от возраста аудитории. Об этом в пресс-центре НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
«У нас сегодня порнография доступна детям, и это нарушает их половую половую функцию в будущем. Несмотря на открытость интернета и доступ ресурсов, задача государства и, особенно родителей, уберечь своих детей, особенно мальчиков, от просмотра такого контента. Сегодня это принимает масштабы национального стихийного бедствия. Порнография у нас сегодня запрещена законом, но сплошь и рядом мы видим нарушение этого закона. Сегодня у родителей есть технические возможности, чтобы уберечь своих детей от этого. В социальных сетях этого, конечно, быть не должно. Если соцсеть допускает этот контент, нужно сразу обращаться в компетентные органы. И за это у нас предусмотрены очень серьёзные штрафы и взыскания с администраторов соцсетей», — раскрыла она.
В свою очередь исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба выступил против каких-либо запретов.
«Запреты никогда не работали на молодежь. Мы можем бесконечно запрещать, если мы не предложим детям здоровую альтернативу, а это создание платформ, общественных пространств, где дети на основе общих интересов и проектов смогут общаться. Те или иные запреты всегда можно обойти», — рассказал он.
Ранее Заремба заявил в пресс-центре НСН, что позднее вступление молодежи в сексуальные отношения и в брак объясняется неблагоприятным примером, а именно высоким числом разводов.
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