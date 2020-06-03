8.06.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая беспорядкам в США, вызванным убийством афроамериканца полицейскими.
Форма для вопросов спикеру по ссылке: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
8.06.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Русский след в массовых беспорядках в США»
Уже неделю в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, погибшего в результате жёсткого задержания полицейскими. В некоторых городах протестующие бьют витрины, переворачивают автомобили, поджигают банки и здания. В МИД РФ эти события уже назвали «американской трагедией», а экс-советник по безопасности президента США Сьюзан Райс обвинила Россию в причастности к организации беспорядков.
- Как массовые беспорядки повлияют на внутреннюю и внешнюю политику США?
- Как протесты скажутся на перспективах Трампа на грядущих выборах?
- Что стоит за обвинениями России в причастности к беспорядкам?
- Способен ли этот конфликт перерасти в «цветную революцию»?
Участник пресс-конференции:
- Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.
- ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется)
У вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)