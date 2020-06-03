8.06.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Русский след в массовых беспорядках в США»

Уже неделю в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, погибшего в результате жёсткого задержания полицейскими. В некоторых городах протестующие бьют витрины, переворачивают автомобили, поджигают банки и здания. В МИД РФ эти события уже назвали «американской трагедией», а экс-советник по безопасности президента США Сьюзан Райс обвинила Россию в причастности к организации беспорядков.

Как массовые беспорядки повлияют на внутреннюю и внешнюю политику США?

Как протесты скажутся на перспективах Трампа на грядущих выборах?

Что стоит за обвинениями России в причастности к беспорядкам?

Способен ли этот конфликт перерасти в «цветную революцию»?

Участник пресс-конференции:

Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.





ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется)

У вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

