Марков: В России беспорядки подобные американским невозможны!

В России невозможны протесты подобные происходящим в Соединенных Штатах, потому что в нашей стране нет угнетения национальных меньшинств. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Русский след в массовых беспорядках в США» рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Нужно перестать заигрывать с теми, кто нас ненавидит. Нужно прямо заявить, что это попытка государственного переворота, попытка украсть у народа Америки демократию. Жестче надо!»

«В России такие протесты совершенно невозможны. У нас национальные меньшинства в последний раз подвергались дискриминации при Российской империи. Да и то в очень мягкой форме, черта оседлости та же. После Октябрьской революции в России проводится политика так называемой позитивной дискриминации в отношении нерусских за счет русского населения. У нас дискриминация в отношении русского большинства! Были эпизоды с высылками чеченцев, крымских татар. Но очень недолго, на историческом фоне это незначительный эпизод. Тем более, когда они вернулись, их было больше, чем когда уезжали. В то время как в США сколько погибло индейцев и черных!» - сказал Марков.

Уже две недели в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, погибшего в результате жёсткого задержания полицейскими. В некоторых городах протестующие бьют витрины, переворачивают автомобили, поджигают банки и здания.

