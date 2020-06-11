Протесты из-за смерти Флойда в США назвали цветной революцией

Протесты против убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросшие в многодневные погромы во многих городах США, это попытка цветного госпереворота в интересах кандидата Демократической партии Джо Байдена против Дональда Трампа. Об этом на пресс-конференции НСН «Русский след в массовых беспорядках в США» рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Доходы афроамериканцев в шесть-семь раз ниже, чем у белых граждан США. Они сильнее страдают от коронавируса, потому что из-за бедности, у них меньше возможностей получить медицинскую помощь. Есть системный расизм, из-за которого время от времени прорывается возмущение афроамериканцев. Джордж Флойд сам виноват, что он наркоман, преступник и алкоголик. Но если вся ваша община алкоголики и наркоманы, то виноват уже губернатор и федеральные власти. Он бросил жену шесть лет назад с трехмесячным ребенком и никогда им не помогал. Но сейчас она подсуетилась, заявила, что потеряла кормильца. Наврала, конечно. Никаким кормильцем он не был. Но сейчас создали фонд, и туда уже перечислили более 20 млн долларов», - отметил эксперт.

«Но сейчас этими протестами пытаются против Трампа воспользоваться те силы, которые раньше участвовали в цветных революциях в Грузии, на Украине, пытаются провести государственный переворот. Это руководство Демократической партии, часть руководства Республиканской партии, спецслужб, глубинного государства, почти 100% СМИ, демократы-мэры городов, которые препятствуют полиции сдерживать эти протесты. Они хотят, чтобы на августовском съезде Республиканской партии Трампа не выдвинули кандидатом в президенты. Уже Джордж Буш-младший, последний оставшийся в живых экс-президент-республиканец, заявил, что не будет голосовать за Трампа. Так что погромы будут идти минимум до августа. Если это не удастся, то до ноября, чтобы победил Байден. Если он победит, то протесты сразу прекратятся», - заверил Марков.

Уже две недели в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, погибшего в результате жёсткого задержания полицейскими. В некоторых городах протестующие бьют витрины, переворачивают автомобили, поджигают банки и здания. Экс-советник по безопасности президента США Сьюзан Райс обвинила Россию в причастности к организации беспорядков.

