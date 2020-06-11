В Госдуме протесты в США объяснили бедностью, а не цветной революцией

Протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда – это не цветная революция, а итог внутренних проблем США. Об этом на пресс-конференции НСН «Русский след в массовых беспорядках в США» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Цветные революции – это дело рук американцев. Они это сделали однажды и потом начали штамповать. А то, что сейчас происходит в Америке, это не цветная революция. Это итог комплекса внутренних проблем США, в том числе безобразий, которые творила полиция. И никто извне эту цветную революцию не создавал. Другое дело, что эти протесты пытаются использовать в своих интересах политики, спецслужбы», - сказал парламентарий.

Он выразил уверенность, что России такие социальные протесты не грозят.

«Грабят магазины в основном афроамериканцы. Это факт. Они более бедные, они и менее воспитанные. И похожие безобразия перетекают и в другие страны. Например, в Великобритании. Люди идут с мирного протеста и возникает соблазн. И полиция вынуждена реагировать. В нашей стране я уверен такого не будет. У нас не будет таких беспорядков. Нам нужно решать другие проблемы. У нас впереди голосование, восстановление экономики», - напомнил Чепа.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков назвал в ходе пресс-конференции НСН протесты против убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе попыткой цветного госпереворота.

