17.03.2021 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Рожать или не рожать. Кто сокращает право на аборт в России?»

Депутаты Госдумы предложили вывести аборты из системы ОМС и запретить производить их в частных клиниках. Также предложено ограничить розничную продажу медикаментозных средств для искусственного прерывания беременности и установить ответственность за склонение и принуждение к абортам. Ранее Минздрав уже сократил перечень медицинских показаний для прерывания беременности.

Какие последствия могут быть у сокращения количества абортов?

Какие риски влечет за собой запрет проведения абортов в частных клиниках?

К чему приведет исключение абортов из ОМС?

К каким последствиям приведет ограничение на продажу сепцмедикаментов для прерывания беременности?

Что такое «склонение и принуждение к аборту»?

Кто стоит за пропагандой запрета абортов в России?

Участники пресс-конференции:

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ;

; Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова;

Блогерка и феминистка Татьяна Никонова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 16:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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