«Отсутствие полового воспитания». Врач нашел общее между Россией и Туркменией

Депутаты Госдумы предложили вывести аборты из системы ОМС и запретить производить их в частных клиниках. Также предложено ограничить розничную продажу медикаментозных средств для искусственного прерывания беременности и установить ответственность за склонение и принуждение к абортам. Ранее Минздрав уже сократил перечень медицинских показаний для прерывания беременности.

Врач акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева заявила на пресс-конференции НСН, что на постсоветском пространстве единственные страны, где нет сексуального образования - Россия и Туркменистан.

«Наиболее активная сексуальная жизнь у молодежи, поэтому они в группе риска по половым инфекциям и нежелательным абортам. Поэтому нужно сексуальное просвещение», - уверена эксперт.

В то же время, по ее словам, аборты и рождаемость – не взаимосвязанные процессы, а потому когда аборты запрещены - рождаемость падает. Она добавила, что число случаев прерывания беременности в России, США и Европе не сильно отличаются.

Позицию врача поддержала заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, которая в ходе пресс-конференции напомнила, что по данным статистики, самый распространенный способ передачи ВИЧ - половой, но подростки об этом не знают. Им просто не рассказывают о том, как предохраняться.

«У нас есть соответствующие законы, которые регламентируют это, не позволяют вести половое просвещение», - посетовала она.

В то же время, по мысли Пушкиной, аборты прекратятся тогда, когда женщины будут знать, что впереди есть перспективы, что государство о тебе позаботится

«Запретить аборты, убрать из ОМС - об этом надо забыть и больше не поднимать эту тему. Это абсолютная мизогиния», - подчеркнула депутат.

По ее словам, у нас правительство своими распоряжениями требует улучшение оказания медицинской помощи женщинам и девочкам, а меры по ограничению абортов противоречат заявленной цели.

Ерофеева в этой связи добавила, что ограничение женщины в методе и месте прерывания беременности – издевательство над ней.

«Обратиться в частную клинику - право женщины, ограничив ее, мы ударим по социально незащищенным слоям населения. Если у женщины нет возможности платно сделать аборт, то откуда она возьмет средства на содержание ребенка?» - подчеркнула акушер-гинеколог и добавила, что лишь треть женщин, обращающихся в госучреждение за абортом, не платят за эту услугу.

Блогерка и феминистка Татьяна Никонова на пресс-конференции рассказала, что половое просвещение имеет массу положительных последствий.

«Опросы родителей говорят, что они за то, чтобы секс-просвет был в школах. Пропаганда воздержания не снижает количество беременностей. Его снижает корректный секспросвет среди школьников, а потому нужно менять законодательство и вводить сексуальное образование в школах. Хорошее секс-образование в школах позволяет повысить возраст вступления в половую жизнь, помогает людям строить более крепкие союзы, основанные на доверии в отношениях. Это может повлиять на снижение количества разводов», - уверена она.

В противном случае скоро начнутся большие проблемы, ведь половое просвещение – это не только профилактика ВИЧ, это и обучение подростков коммуникации в сфере интимных отношений. Только заниматься этим должны специально обученные молодые педагоги, которые могли бы работать в этой сфере, отметила Никонова.

