В Госдуме объяснили появление инициативы о выводе абортов из системы ОМС

Депутаты Госдумы предложили вывести аборты из системы ОМС и запретить производить их в частных клиниках. Также предложено ограничить розничную продажу медикаментозных средств для искусственного прерывания беременности и установить ответственность за склонение и принуждение к абортам. Ранее Минздрав уже сократил перечень медицинских показаний для прерывания беременности.

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в ходе пресс-конференции НСН объяснила причину появления такой инициативы.

«Оформленной инициативы пока нет, есть популистские заявления моих коллег перед выборами. Когда ты четыре года ищешь повестку, то очень удобно вскочить на этой волне и прозвучать», - сказала она.

Депутат добавила, что на самом деле в России по данным Минздрава количество абортов сократилось на 30%.

В этой связи врач акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева заявила на пресс-конференции, что если в 2012 году в России был миллион абортов, то в 2015 году - 500 тысяч.

«РПЦ ведут немалую работу с женщинами, за что я им благодарна. Я благодарна НКО, которые работают вместе с врачами. Мы делаем всё, чтобы абортов не происходило», - добавила Пушкина.

По ее словам, основная причина смертности в России – кардиология и ДТП, аборты же случаются из-за неграмотности.

«Почему аборты случаются? Моё поколение лишено всяческих знаний, и секс-просвет у нас сочетание нарицательное на фоне проникновения в госструктуры консервативной и ультраконсервативной повестки. И всё это взаимосвязано», - отметила парламентарий.

