«В неволе не размножаются». В Госдуме выступили против запрета абортов

Депутаты Госдумы предложили вывести аборты из системы ОМС и запретить производить их в частных клиниках. Также предложено ограничить розничную продажу медикаментозных средств для искусственного прерывания беременности и установить ответственность за склонение и принуждение к абортам. Ранее Минздрав уже сократил перечень медицинских показаний для прерывания беременности.

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в ходе пресс-конференции НСН раскритиковала эту идею.

«Здравого смысла в этой инициативе нет. Консервативная повестка накрыла Россию. РПЦ имеет соглашения о сотрудничестве со всеми министерствами. Мы можем сделать Россию счастливой вместе с РПЦ. НКО и врачи совершают подвиги. Мы больше не пишем идиотских законов на эту тему и думаем о женщинах, работаем над тем, чтобы демографическая ситуация в стране улучшалась, но не принудительно, В неволе не размножаются», - сказала она.

По ее словам, существует ряд радикальных православных активисток, они в преддверии этой пресс-конференции пустили по всем своим каналам призыв «давайте их мочить».

«Прикрываясь традиционными ценностями, люди занимаются плохими вещами, могут проявлять насилие», - сетует депутат.

По ее словам, консервативная повестка России навязана извне. Сама Россия - это центристская страна.

«Мы первая страна, разрешившая женщинам аборты, а сегодня звучит риторика «женщина тоже человек». Как мы дошли до этого?» - удивляется парламентарий.

В этой связи она призвала депутатов Госдумы нового созыва, который будет сформирован после выборов в сентябре, проанализировать запрет на половое воспитание в школах, чтобы заняться сексуальным просвещением, пока не поздно.

«Нужно понять, что мы живем в прогрессивной стране и начать работать», - призвала она.

Ее поддержала врач акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

«Россия - светское государство, мы не должны ограничивать права человека, запрещая делать аборт. Необходима образовательная программа для молодежи, стыдно не знать о контрацепции грамотному человеку. Молодежи до 18 лет должны предоставлять средства контрацепции бесплатно, как в Европе. Должна быть программа репродуктивного здоровья, доброжелательно настроенная к молодежи», - заявила Ерофеева.

В противном же случае русские женщины могут поехать в Германию, Белоруссию или Украину делать аборт, чему будут рады зарубежные врачи, предупреждает она.

Блогерка и феминистка Татьяна Никонова заявила на пресс конференции, что большинство абортов в России желают женщины, у которых уже есть дети. Эти женщины хотят обеспечить благополучие своим имеющимся детям.

«Ограничивать доступ к абортам - бесчеловечно и жестоко по отношению к уже живущим детям», - подчеркнула она. Запрет же абортов приведет только к появлению их подпольной формы и росту женской смертности.

Завершая пресс-конференцию, Пушкина напомнила, что для сокращения числа абортов и роста рождаемости надо просто создавать для этого условия.

«Мы хотим детей и мы рожаем их с удовольствием. Но рожаем в обществе, в которое мы верим. Оставьте женщин в покое - мы вам родим больше тогда», - сказала депутат и заверила, что эта инициатива по запрету абортов в частных клиниках и выводу их из системы ОМС не пройдет, пока она в Госдуме.

Ранее Пушкина в ходе пресс-конференции НСН объяснила причину появления инициативы по выводу абортов из системы ОМС.

