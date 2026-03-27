«Уровень тестостерона молодых мужчин сейчас ниже среднего уровня, который наблюдался 30-40 лет назад. К этому приводит, с одной стороны, снижение подвижности, гиподинамия. С другой стороны, сейчас очень много детей с избыточным весом, это нарушает гормональный фон и всегда снижает либидо в будущем. Соответственно, действительно у современных молодых людей гораздо более сдержанное сексуальное поведение. Кроме того, за последние 50 лет снизились показатели спермограммы практически в 10 раз. Это связано, опять же, с образом жизни, с питанием, со снижением физической активности, с внешними токсическими факторами. Также они очень сильно озабочены карьерой, а в юности - учебой. В принципе количество контактов у молодых людей снижается», - рассказала она.

Ранее врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева в беседе с НСН заявила, что у мужчин может наступить потеря интереса к жизни при низком тестостероне, но искусственно повышать его опасно.

