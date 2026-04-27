29.04.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Туристические планы россиян на майские праздники»

Майские праздники традиционно остаются одним из самых популярных периодов для путешествий у россиян. В 2026 году спрос на поездки заметно вырос: по данным туроператоров, объем бронирований увеличился почти на 68% по сравнению с 2024 годом, что связано с удобным календарем выходных и ранним планированием отпусков.

Большинство россиян на майские праздники выбирают отдых внутри страны. По оценкам аналитиков, на внутренние направления приходится 64–73% всех бронирований, тогда как за границу отправляются около 27–36% туристов.

Внутренний турпоток на майские праздники 2026 года в России увеличится на 5–15% по сравнению с 2025 годом и превысит 3 млн организованных поездок. Основной спрос придется на короткие туры — три-четыре дня, а также экскурсионные поездки в Москву, на Алтай, Кавказ, в Санкт-Петербург, Калининград и на курорты Краснодарского края.

Среди зарубежных направлений сохраняется традиционный лидер — Турция, на которую приходится до 50% всех проданных туров на майские праздники. Так же в числе популярных стран: Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие направления стали самыми популярными в 2026 году?

Насколько вырос интерес к внутреннему туризму?

Какие форматы отдыха сейчас в тренде?

Подорожали ли поездки по сравнению с прошлым годом?

Сколько россиян планируют отдых за границей?

Участники пресс-конференции:

Дмитрий Арутюнов, генеральный директор «Арт-тур»;

