«Туристические планы россиян на майские праздники»
Майские праздники традиционно остаются одним из самых популярных периодов для путешествий у россиян. В 2026 году спрос на поездки заметно вырос: по данным туроператоров, объем бронирований увеличился почти на 68% по сравнению с 2024 годом, что связано с удобным календарем выходных и ранним планированием отпусков.
Большинство россиян на майские праздники выбирают отдых внутри страны. По оценкам аналитиков, на внутренние направления приходится 64–73% всех бронирований, тогда как за границу отправляются около 27–36% туристов.
Внутренний турпоток на майские праздники 2026 года в России увеличится на 5–15% по сравнению с 2025 годом и превысит 3 млн организованных поездок. Основной спрос придется на короткие туры — три-четыре дня, а также экскурсионные поездки в Москву, на Алтай, Кавказ, в Санкт-Петербург, Калининград и на курорты Краснодарского края.
Среди зарубежных направлений сохраняется традиционный лидер — Турция, на которую приходится до 50% всех проданных туров на майские праздники. Так же в числе популярных стран: Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какие направления стали самыми популярными в 2026 году?
- Насколько вырос интерес к внутреннему туризму?
- Какие форматы отдыха сейчас в тренде?
- Подорожали ли поездки по сравнению с прошлым годом?
- Сколько россиян планируют отдых за границей?
Участники пресс-конференции:
- Дмитрий Арутюнов, генеральный директор «Арт-тур»;
- Светлана Гончарова, руководитель Службы по формированию туристического продукта "Мостурфлот";
- Антон Лаврухин, коммерческий директор ГК «Слетать.ру»;
- Воскан Арзуманов, коммерческий директор Tez Tour.
