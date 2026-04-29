30.04.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Тренд на естественность. Почему импланты и надувные губы выходят из моды?»
Количество операций по увеличению груди в 2025 году сократилось до рекордно низкого уровня - при этом хирурги отмечают рост числа подтяжек лица и операций на веках.
По данным отраслевых исследований, интерес к чрезмерным косметическим процедурам снижается. Например, в 2024 году количество инъекций филлеров сократилось примерно на 31%, а годом ранее - еще на 26%.
Особенно показателен тренд в хирургии груди. В 2025 году в Великобритании впервые зафиксирована ситуация, когда операции по уменьшению груди и удалению имплантов сравнялись и даже начали опережать увеличение груди. При этом сами увеличения снизились примерно на 8% за год.
С губами происходит похожая история. Хотя рынок филлеров продолжает расти (до $1,43 млрд в 2025 году), меняется сам подход: пациенты чаще выбирают микродозирование и естественную форму вместо объема. Более того, клиники фиксируют рост процедур по растворению филлеров.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему мода на «перекаченные» губы и грудь уходит?
- Кто задает тренд на естественность?
- Действительно ли люди начали массово удалять филлеры?
- Уменьшение груди – это про эстетику или комфорт?
- Вернется ли мода на гиперобъемы?
- Какова сегодня судебная практика жертв пластических операций?
- Какие изменения в законодательстве необходимы для повышения безопасности и правовой защиты пациентов?
Участники пресс-конференции:
- Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;
- Член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин;
- Клинический психолог Ольга Аристова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
