пресс-конференция на тему: «Тренд на естественность. Почему импланты и надувные губы выходят из моды?»

Количество операций по увеличению груди в 2025 году сократилось до рекордно низкого уровня - при этом хирурги отмечают рост числа подтяжек лица и операций на веках.

По данным отраслевых исследований, интерес к чрезмерным косметическим процедурам снижается. Например, в 2024 году количество инъекций филлеров сократилось примерно на 31%, а годом ранее - еще на 26%.

Особенно показателен тренд в хирургии груди. В 2025 году в Великобритании впервые зафиксирована ситуация, когда операции по уменьшению груди и удалению имплантов сравнялись и даже начали опережать увеличение груди. При этом сами увеличения снизились примерно на 8% за год.

С губами происходит похожая история. Хотя рынок филлеров продолжает расти (до $1,43 млрд в 2025 году), меняется сам подход: пациенты чаще выбирают микродозирование и естественную форму вместо объема. Более того, клиники фиксируют рост процедур по растворению филлеров.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему мода на «перекаченные» губы и грудь уходит?

Кто задает тренд на естественность?

Действительно ли люди начали массово удалять филлеры?

Уменьшение груди – это про эстетику или комфорт?

Вернется ли мода на гиперобъемы?

Какова сегодня судебная практика жертв пластических операций?

Какие изменения в законодательстве необходимы для повышения безопасности и правовой защиты пациентов?

Участники пресс-конференции:

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;

Член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин;

Клинический психолог Ольга Аристова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

