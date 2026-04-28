29.04.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Поколение тревоги: С чем связан рост психических расстройств у подростков»

Рост психических расстройств среди подростков в России становится одной из самых тревожных социальных тенденций последних лет. По данным Росстата, за десятилетие число диагнозов у подростков 15–17 лет увеличилось на 53% — с 18,5 тысячи случаев в 2015 году до 28,3 тысячи в 2024-м.

Эксперты отмечают, что речь идет прежде всего о тревожных расстройствах, депрессии и неврозах, на которые приходится до 80% всех выявленных случаев. Параллельно растет и количество обращений за психологической помощью: например, только за 2025 год число подростков с затяжной тревогой и депрессией увеличилось примерно на 20%.

Специалисты связывают эту динамику с несколькими факторами: ростом учебной нагрузки, влиянием социальных сетей, последствиями пандемии, а также увеличением уровня тревожности в обществе. При этом около 10% подростков в России имеют пограничные психические расстройства, и реальная цифра может быть выше.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему подростковая психика сегодня не выдерживает нагрузки?

Насколько сильно на ситуацию влияют социальные сети?

Хватает ли в России детских психиатров и психологов?

Можно ли выявить проблему на ранней стадии?

Как учеба и экзамены сказываются на психологическом состоянии подростков?

Как идеализированные образы блогеров и медийных личностей формируют у подростков нереалистичные стандарты внешности и образа жизни?

Участники пресс-конференции:

Ситора Окушко — кандидат наук, пластический хирург, косметолог-дерматолог, диссертант кафедры восстановительной медицины ФГБУ ДПО ЦГМА Управления делами Президента Российской Федерации

Алёна Истомина – нейропсихолог, клинический психолог, основатель центров детской нейропсихологии и логопедии

– нейропсихолог, клинический психолог, основатель центров детской нейропсихологии и логопедии Татьяна Ульянова — практический психолог. Специалист по сознанию, наследственности и поведению. Директор Центра Развития Личности

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

