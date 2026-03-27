Психолог раскрыла, как избежать давления на женщин при обсуждении беременности
Евгения Огаркова заявила НСН, что критически важную роль в консультации играют четко и грамотно прописанные формулировки.
Если для психологов правильно пропишут рекомендации и скрипт беседы, то такая консультация для женщин, которые пока не готовы к ребенку, не будет давлением, а лишь помощью и поддержкой, заявила в пресс-центре НСН психолог Евгения Огаркова.
«Я внимательно изучила методические рекомендации Минздрава, и там есть очень грамотная, на мой взгляд, формулировка: «Сколько детей вы хотели бы иметь, учитывая ваши текущие жизненные обстоятельства?». Это ровно те слова, за которые зацепится психолог, чтобы понять, чем женщине можно помочь развенчать какие-то мифы в ее голове или поработать со страхами. Если этические рекомендации для психологов по таким беседам будут прописаны надлежащим образом, то психология не будет инструментом давления, а наоборот той помощью, которая пришла со стороны, даже если человек не осознавал, что она ему нужна», - рассказала она.
Ранее Минздрав РФ утвердил документ, согласно которому россиянкам хотят устроить репродуктивную диспансеризацию. Для этого планируется провести анкетирование, во время которого женщины, ответившие, что не хотят детей, могут быть направлены на консультацию к психологу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Актрису Ханде Эрчел задержали в аэропорту Стамбула
- «Невесты – экстремисты?»: Платную примерку свадебных платьев в салонах сочли странной
- «Не хватает веры в себя»: Почему женщины в России не хотят рожать
- Песков опроверг информацию, что Сечин предложил идею о взносах для СВО
- Эйсмонт: Рассматривается возможность встречи Лукашенко с Трампом
- Психолог раскрыла, как избежать давления на женщин при обсуждении беременности
- Фильм «Емельяненко» получил гран-при фестиваля «Неизвестная Россия»
- Таксисты заявили, что квоты на электроавто добьют отрасль
- МЧС РФ передало Ирану 313 тонн медикаментов
- Названы города, жители которых стали чаще ходить в театры