«Я внимательно изучила методические рекомендации Минздрава, и там есть очень грамотная, на мой взгляд, формулировка: «Сколько детей вы хотели бы иметь, учитывая ваши текущие жизненные обстоятельства?». Это ровно те слова, за которые зацепится психолог, чтобы понять, чем женщине можно помочь развенчать какие-то мифы в ее голове или поработать со страхами. Если этические рекомендации для психологов по таким беседам будут прописаны надлежащим образом, то психология не будет инструментом давления, а наоборот той помощью, которая пришла со стороны, даже если человек не осознавал, что она ему нужна», - рассказала она.

Ранее Минздрав РФ утвердил документ, согласно которому россиянкам хотят устроить репродуктивную диспансеризацию. Для этого планируется провести анкетирование, во время которого женщины, ответившие, что не хотят детей, могут быть направлены на консультацию к психологу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



