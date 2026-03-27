«Не хватает веры в себя»: Почему женщины в России не хотят рожать
Евгения Огаркова заявила НСН, что на втором месте после финансового вопроса у женщин стоит вопрос поддержки и помощи с ребенком при планировании новой беременности.
Одним из основных факторов откладывания беременности еще одним ребенком у женщины является ее неуверенность в своих силах. Об этом заявила пресс-центре НСН психолог Евгения Огаркова.
«Я часто работаю с женщинами, которые спрашивают: «Как я впишу еще одного ребенка в свое расписание?». Если посмотреть цифры ВЦИОМ, то 56% женщин указывают именно фактор экономической стабильности как основной при принятии решения, как ни крути. Однако второй фактор - это, безусловно, вера в себя. Женщины задаются вопросом, как они все организуют: и карьеру, и еще одного ребенка. Очень часто есть второй круг поддержки: это бабушка, няня, и еще какой-то внешний сервис, где могут помочь с малышом. В европейских странах такой платный сервис есть. У нас официально ребенка некуда пристроить до садика, это только няня, что является серьезной нагрузкой на бюджет», - рассказала она.
Ранее Огаркова заявила в пресс-центре НСН, что если для психологов правильно пропишут рекомендации и скрипт беседы, то консультация для женщин, которые пока не готовы к ребенку, не будет давлением, а лишь помощью и поддержкой.
