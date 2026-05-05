06.05.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «ЗОЖ заканчивается? Почему в России закрываются фитнес клубы»

В России на фоне роста интереса к здоровому образу жизни фиксируется тревожная тенденция — фитнес-индустрия сталкивается с волной закрытий. Только за последний месяц прекратили работу более 11 фитнес-клубов в разных регионах страны.

Несмотря на то что общее число объектов всё ещё остаётся высоким — более 10,5 тысячи клубов по итогам 2025 года — рынок становится всё менее устойчивым. Уже в первом квартале 2026 года закрылось около 45 клубов, а примерно 20% новых фитнес-студий не переживают первый год работы.

Эксперты отмечают: ключевые причины — рост арендных ставок и коммунальных платежей, увеличение налоговой нагрузки и снижение реальной прибыльности бизнеса. За последние годы маржинальность фитнес-клубов снизилась примерно до 14% и продолжает падать. При этом операционные расходы выросли на 20–25%, что делает многие проекты нерентабельными.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему закрываются даже популярные фитнес-центры?

Какие форматы клубов выживают в новых условиях?

Что ждёт рынок фитнеса в ближайшие годы?

Как удержать клиентов во время кризиса индустрии?

Как изменилась посещаемость клубов?

Повлияли ли онлайн тренировки на ситуацию?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров;

Генеральный директор сети семейных фитнес-клубов «ДОНСПОРТ», руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Москве Мария Лыткина;

Экономист Наталья Репко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

