25.10.2019 состоится пресс-конференция, посвященная изменениям тарифов на обращение с ТКО
25.10.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится круглый стол на тему: «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году?»
С 1 января 2019 года в России была запущена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, которая предполагает создание современной инфраструктуры для сортировки, переработки и утилизации мусора. Кроме того, плата за сбор твёрдых коммунальных отходов была вынесена в отдельную строчку платёжки и за время реализации реформы, эти тарифы не раз менялись. На данный тариф в среднем по стране составляет примерно 100-150 рублей с человека.
О том, как он должен рассчитываться – с человека или квадратного метра, и должен ли учитывать возраст жильцов расскажут участники пресс-конференции.
- Насколько эффективна и справедлива действующая система расчёта тарифов?
- Новая строчка в «коммуналке»: Что входит в услугу по обращению с ТКО?
- С человека или с квадратного метра: Как лучше определять сумму выплаты?
- Какова собираемость платежей и сумма задолженности на настоящий момент?
- Какие льготы по тарифу ТКО существуют сейчас и какие ожидаются в ближайшее время?
- Какие изменения могут ожидать «мусорную реформу» в 2020 году?
Участники пресс-конференции:
- Лидер общественного экологического движения «Альянс Зеленых» Александр Закондырин;
- Заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин;
- Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева;
Круглый стол состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
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