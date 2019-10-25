Мусорные реалии: Готовы ли бизнес и граждане к переработке отходов
На пресс-конференции в пресс-центре НСН «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году» эксперты рассказали об успехах и подводных камнях мусорной реформы в России.
В пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция по теме «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году?».
Напомним, с 1 января 2019 года в России была запущена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, которая предполагает создание современной инфраструктуры для сортировки, переработки и утилизации мусора. Кроме того, плата за сбор твёрдых коммунальных отходов была вынесена в отдельную строчку платёжки и за время реализации реформы, эти тарифы не раз менялись. На данный момент тариф в среднем по стране составляет примерно 100-150 рублей с человека.
Как рассказал заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин, и сортировщики, и региональные операторы по вывозу мусора сейчас демотивированны обновлять технологии из-за многочисленных проблем с тарифами.
Так, по его словам, сортировка мусора просто невыгодна предпринимателям, так как если компания получает большее количество вторичных ресурсов из отходов, у неё больше вычитается из тарифа.
«Такая ситуация стимулирует уход владельцев сортировки в чёрные расчёты, чтобы не показывать эти объемы. А многие сортировки демотивированны, чтобы выбирать большее количество ресурсов», рассказал на пресс-конференции НСН Макрушин.
Кроме того, есть вопросы, связанные с ограничением на включение в тариф расходов на закупку контейнеров.
«На текущий момент региональный оператор не может потратить больше 1% на приобретение контейнеров и учесть эти расходы в тарифах», - отметил заместитель гендиректора РЭО.
Однако, хотя рост тарифов необходим, это может привести к банкротству операторов в ряде регионов, считает Макрушин.
«С одной стороны, нужно остановить неоправданный рост тарифов, с другой мы можем столкнуться с банкротством региональных операторов, это очень большая проблема», - подытожил он.
Тарифы должны расти, однако их собираемость по стране уже сейчас оставляет желать лучшего, рассказала на пресс-конференции НСН исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева.
«Сеть общественного контроля в сфере ЖКХ ежеквартально анализирует обращения, поступающие от граждан в общественные приемные. Можно с уверенностью сказать, что начало 2019 года прошло под «флагом» мусорной реформы. Эти обращения связаны, во-первых, с тем, что часть людей в нашей стране за мусор изначально вообще не платило, люди, проживающие на селе. И тут к ним впервые пришел платёж», - рассказала Разворотнева.
Она также отметила, что рассчитывать стоимость тарифа для граждан было бы логично, исходя из его количества.
«В большинстве мест тариф рассчитывается по количеству мест проживающих граждан, и это более справедливо, это же коммунальная услуга. Но на самом деле это более трудоемкий процесс, потому что довольно трудно зафиксировать, сколько людей на самом деле реально живет в помещении. Наш путь, я уверена, это оплата в системе потребления по факту. Там тоже есть некоторые сложности, но это уже более справедливо и похоже на реальную коммунальную услугу», - заявила она.
Однако, россияне до сих пор не готовы к ответственному отношению к собственным отходам, уверенна исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру, председатель Экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России, член Экспертного совета национального проекта «Экология» Светлана Бик.
«Раздельный сбор – жёсткий договор между потребителем и поставщиком услуги. Это не желание одного подъезда раскладывать фантики по мусорным бакам, а это жёсткий стандарт, за который ты несёшь ответственность и штрафуешься, если результат твоего раздельного бора не соответствует изначальному стандарту, под который две стороны подписались. Потому что раздельный сбор - это дальнейшие бизнес-процессы, под которые выстраивается уже бизнес. Мы сегодня ещё не подошли к вопросу оплаты услуг, а уже говорим о раздельном сборе, который требует дисциплины от потребителя высочайшего уровня, причём коллективной. Потому что раздельный сбор не может быть эффективным, если одна семья разделяет, а другая нет. Это неизбежность штрафов. Мы ещё к этому не созрели. Люди должны чётко понимать, что это жёсткие обязательства», - рассказала эксперт.
В свою очередь, лидер общественного экологического движения «Альянс Зеленых» Александр Закондырин на пресс-конференции НСН ответил на вопрос, что именно уже сейчас может спасти Россию от завалов мусора на полигонах и перейти к переработке отходов.
«В Московской области уже запущена двухконтейнерная система, что можно и что нельзя переработать. В США такая же модель. Российские отходы очень похожи на американские. Нужно запустить двухконтейнерную систему в национальном масштабе, купить эти контейнеры. Но если мы потом будем сбрасывать их в одну машину, это ненормально. Нужно строить заводы по переработке», - отметил эксперт.
Ранее Роспотребнадзор решил заставить россиян отказаться от пластиковых пакетов в магазинах. Ведомство готовит законопроект о постепенном такой упаковки. Инициативу уже поддержали в Минприроды, отметив, что это благотворно скажется на экологической обстановке в стране.
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