Мусорные реалии: Готовы ли бизнес и граждане к переработке отходов

В пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция по теме «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году?».

Напомним, с 1 января 2019 года в России была запущена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, которая предполагает создание современной инфраструктуры для сортировки, переработки и утилизации мусора. Кроме того, плата за сбор твёрдых коммунальных отходов была вынесена в отдельную строчку платёжки и за время реализации реформы, эти тарифы не раз менялись. На данный момент тариф в среднем по стране составляет примерно 100-150 рублей с человека.

Как рассказал заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин, и сортировщики, и региональные операторы по вывозу мусора сейчас демотивированны обновлять технологии из-за многочисленных проблем с тарифами.

Так, по его словам, сортировка мусора просто невыгодна предпринимателям, так как если компания получает большее количество вторичных ресурсов из отходов, у неё больше вычитается из тарифа.

«Такая ситуация стимулирует уход владельцев сортировки в чёрные расчёты, чтобы не показывать эти объемы. А многие сортировки демотивированны, чтобы выбирать большее количество ресурсов», рассказал на пресс-конференции НСН Макрушин.

Кроме того, есть вопросы, связанные с ограничением на включение в тариф расходов на закупку контейнеров.

«На текущий момент региональный оператор не может потратить больше 1% на приобретение контейнеров и учесть эти расходы в тарифах», - отметил заместитель гендиректора РЭО.

Однако, хотя рост тарифов необходим, это может привести к банкротству операторов в ряде регионов, считает Макрушин.

«С одной стороны, нужно остановить неоправданный рост тарифов, с другой мы можем столкнуться с банкротством региональных операторов, это очень большая проблема», - подытожил он.

Тарифы должны расти, однако их собираемость по стране уже сейчас оставляет желать лучшего, рассказала на пресс-конференции НСН исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева.