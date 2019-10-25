Эколог: Россию спасёт двухконтейнерная система сбора отходов
Лидер общественного экологического движения «Альянс Зеленых» рассказал НСН, что россиянам придётся платить больше за вывоз мусора.
Лидер общественного экологического движения «Альянс Зеленых» Александр Закондырин на пресс-конференции в пресс-центре НСН «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году» заявил, что новую систему обращения с отходами придётся оплатить россиянам.
«За новую систему придётся заплатить. А у страны денег на то, чтобы создать всю мусорную структуру за счёт государства, в реальности нет. Поэтому в любом случае граждане будут должны платить за эту систему. И тарифы будут повышаться в перспективе 10-12 лет. Если взять российские и зарубежные цифры, при том, что в Европе вся инфраструктура давно построена, то, к примеру в городе Гамбурге, платят 30 евро. Умножьте на 70, получите примерно 2300-2400 рублей. Это никак не корреспондируется с тем, что платят российские граждане», - рассказал Закондырин.
Он также отметил, что проще всего в России запустить двухконтейнерную систему по переработке отходов.
«В Московской области уже запущена двухконтейнерная система, что можно и что нельзя переработать. В США такая же модель. Российские отходы очень похожи на американские. Нужно запустить двухконтейнерную систему в национальном масштабе, купить эти контейнеры. Но если мы потом будем сбрасывать их в одну машину, это ненормально. Нужно строить заводы по переработке», - добавил эксперт.
Ранее, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева объяснила, почему россиянам так непривычна новая система обращения с твердыми коммунальными отходами.
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