Эколог: Россию спасёт двухконтейнерная система сбора отходов

Лидер общественного экологического движения «Альянс Зеленых» Александр Закондырин на пресс-конференции в пресс-центре НСН «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году» заявил, что новую систему обращения с отходами придётся оплатить россиянам.

«За новую систему придётся заплатить. А у страны денег на то, чтобы создать всю мусорную структуру за счёт государства, в реальности нет. Поэтому в любом случае граждане будут должны платить за эту систему. И тарифы будут повышаться в перспективе 10-12 лет. Если взять российские и зарубежные цифры, при том, что в Европе вся инфраструктура давно построена, то, к примеру в городе Гамбурге, платят 30 евро. Умножьте на 70, получите примерно 2300-2400 рублей. Это никак не корреспондируется с тем, что платят российские граждане», - рассказал Закондырин.

Он также отметил, что проще всего в России запустить двухконтейнерную систему по переработке отходов.

«В Московской области уже запущена двухконтейнерная система, что можно и что нельзя переработать. В США такая же модель. Российские отходы очень похожи на американские. Нужно запустить двухконтейнерную систему в национальном масштабе, купить эти контейнеры. Но если мы потом будем сбрасывать их в одну машину, это ненормально. Нужно строить заводы по переработке», - добавил эксперт.

Ранее, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева объяснила, почему россиянам так непривычна новая система обращения с твердыми коммунальными отходами.

