В Общественной палате предложили оплачивать мусор по факту его наличия

С 1 января 2019 года в России была запущена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, которая предполагает создание современной инфраструктуры для сортировки, переработки и утилизации мусора. Плата за сбор твердых коммунальных отходов была вынесена в отдельную строчку платежки и за время реализации реформы, эти тарифы не раз менялись. На данный тариф в среднем по стране составляет примерно 100-150 рублей с человека.

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева в ходе пресс-конференции НСН назвала тарифы на вывоз твердых отходов недоработанными.

«В большинстве мест тариф рассчитывается по количеству мест проживающих граждан, и это более справедливо, это же коммунальная услуга. Но на самом деле это более трудоемкий процесс, потому что довольно трудно зафиксировать, сколько людей на самом деле реально живет в помещении. Если говорить об оплате по квадратному метру, это еще более странная история. Люди вынуждены платить не только за те помещения, в которых они реально проживают, не только за те помещения, в которых они производят мусор, но еще и за те, которыми они владеют. По факту это получается налог, который зачем-то назван коммунальной услугой. При этом пересчитать ее как любую другую нормальную коммунальную услугу в случае ее отсутствия или потребления невозможно, это тоже вызывает много вопросов. Наш путь, я уверена, это оплата в системе потребления по факту. Там тоже есть некоторые сложности, но это уже более справедливо и похоже на реальную коммунальную услугу», - заявила она.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин предупредил, что рост тарифов необходим, но это может привести к банкротству операторов в ряде регионов.

