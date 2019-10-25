Названы проблемы тарифов на вывоз мусора в России

Заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин на пресс-конференции в пресс-центре НСН «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году» рассказал о проблемах с тарифным регулированием в сфере вывоза и переработки мусора.

«Проблема, которая сейчас активно обсуждается, связана со стимулированием вторичной сортировки отходов, получения большего количество ресурсов из отходов. Действующее правило тарифного регулирования устроено таким образом, что если ты выбираешь большее количество ресурсов из отходов, у тебя больше вычитается из тарифов, потому что ты продаешь эти ресурсы на рынке. Такая ситуация стимулирует уход владельцев сортировки в чёрные расчёты, чтобы не показывать эти объемы. А многие сортировки демотивированны, чтобы выбирать большее количество ресурсов. Есть вопросы, связанные с ограничением на включение в тариф расходов на закупку контейнеров. На текущий момент региональный оператор не может потратить больше 1% на приобретение контейнеров и учесть эти расходы в тарифах. Также существуют вопросы с проведением конкурсов на выбор компаний-перевозчиков. С одной стороны ФАС на текущий момент проверяет эти конкурсы с точки зрения тарифного регулирования. И у нас возникает ситуация, когда услуга заказывается на конкурсе, а с другой стороны она потом начинает регулироваться органами регулирования с точки зрения тарифов. Что входит в некоторое внутренне противоречие между двумя принципами: либо мы цену проверяем на конкурсе, либо регулируем. Делать и то, и другое бессмысленно», - рассказал Макрушин

Напомним, с 1 января 2019 года в России была запущена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, которая предполагает создание современной инфраструктуры для сортировки, переработки и утилизации мусора. Кроме того, плата за сбор твёрдых коммунальных отходов была вынесена в отдельную строчку платёжки и за время реализации реформы, эти тарифы не раз менялись. На данный тариф в среднем по стране составляет примерно 100-150 рублей с человека.

