Эксперт: Россия не готова к раздельному сбору мусора

Исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру, председатель Экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России, член Экспертного совета национального проекта «Экология» Светлана Бик на пресс-конференции в пресс-центре НСН «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году» заявила, что россияне ещё не готовы к раздельному сбору мусора.

«Существует такая мистификация этой сферы. Раздельный сбор – жёсткий договор между потребителем и поставщиком услуги. Это не желание одного подъезда раскладывать фантики по мусорным бакам, а это жёсткий стандарт, за который ты несёшь ответственность и штрафуешься, если результат твоего раздельного бора не соответствует изначальному стандарту, под который две стороны подписались. Потому что раздельный сбор - это дальнейшие бизнес-процессы, под которые выстраивается уже бизнес. Мы сегодня ещё не подошли к вопросу оплаты услуг, а уже говорим о раздельном сборе, который требует дисциплины от потребителя высочайшего уровня, причём коллективной. Потому что раздельный сбор не может быть эффективным, если одна семья разделяет, а другая нет. Это неизбежность штрафов. Мы ещё к этому не созрели. Люди должны чётко понимать, что это жёсткие обязательства», - рассказала эксперт.

Ранее лидер общественного экологического движения «Альянс Зеленых» Александр Закондырин заявил, что новую систему обращения с отходами придётся оплатить россиянам.

