ОП РФ: Часть россиян никогда не платила за вывоз мусора
Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ рассказала НСН об огромном количестве обращений граждан из-за новой системы вывоза мусора.
Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева на пресс-конференции в пресс-центре НСН «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году» объяснила, почему россиянам так непривычна новая система обращения с твердыми коммунальными отходами.
«Сеть общественного контроля в сфере ЖКХ ежеквартально анализирует обращения, поступающие от граждан в общественные приемные. Можно с уверенностью сказать, что начало 2019 года прошло под «флагом» мусорной реформы. В первом квартале 12 % обращений было посвящено новой системе обращения с отходами. Сейчас «градус» обращений несколько снизился. «Мусорной» теме посвящено около 6 % обращений. Эти обращения связаны, во-первых, с тем, что часть людей в нашей стране за мусор изначально вообще не платило, люди, проживающие на селе. И тут к ним впервые пришел платёж», - рассказала Разворотнева.
Ранее заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин на пресс-конференции в пресс-центре НСН «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году» рассказал о проблемах с тарифным регулированием в сфере вывоза и переработки мусора.
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