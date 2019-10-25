ОП РФ: Часть россиян никогда не платила за вывоз мусора

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева на пресс-конференции в пресс-центре НСН «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году» объяснила, почему россиянам так непривычна новая система обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Сеть общественного контроля в сфере ЖКХ ежеквартально анализирует обращения, поступающие от граждан в общественные приемные. Можно с уверенностью сказать, что начало 2019 года прошло под «флагом» мусорной реформы. В первом квартале 12 % обращений было посвящено новой системе обращения с отходами. Сейчас «градус» обращений несколько снизился. «Мусорной» теме посвящено около 6 % обращений. Эти обращения связаны, во-первых, с тем, что часть людей в нашей стране за мусор изначально вообще не платило, люди, проживающие на селе. И тут к ним впервые пришел платёж», - рассказала Разворотнева.

Ранее заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин на пресс-конференции в пресс-центре НСН «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году» рассказал о проблемах с тарифным регулированием в сфере вывоза и переработки мусора.

