Эксперт предложила два пути облегчить оплату за вывоз мусора для населения

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит круглый стол нa тему: «Реформa обращения с отходaми: Что стaнет с тaрифaми нa уборку мусорa в 2020 году?»

Исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру, председатель Экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России, член Экспертного совета национального проекта «Экология» Светлана Бик заявила в ходе пресс-конференции НСН, что ответственные организации должны навести порядок в области мусорной реформы.

«Когда мы говорим о проблеме тарифов, мы методологически здесь путаемся. У нас инфраструктура будет за счет привлечения частных денег только тогда, когда тариф будет экономически обоснован. Если он будет сдерживаться проверками или так далее, если в основе принятия решений будет не экономика процесса, а политические установки, неплатежеспособность людей, мы инфраструктуру не построим. Да, мы ограничим тарифы, но только инвесторы на этих условиях не придут. Для того, чтобы они пришли, нужно развести два этих интереса. Инвесторы и население связаны через тариф, но тариф - это не одно и то же, что платеж населения. У нас заблуждение, что население платит по тарифу. Платеж населения – это приведенная формула от тарифа. Тариф должен быть экономически обоснован. А вот должен ли он полностью оплачиваться населением – здесь уже, действительно, нужно садиться и выстраивать правильную модель. Либо вы доводите социальные льготы до потребителя, либо субсидируете экономически обоснованный тариф инвестору», - добавила она.

Ранее исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева в ходе пресс-конференции НСН назвала тарифы на вывоз твердых отходов недоработанными.

